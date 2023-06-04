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Более 2,5 тыс. человек приняли участие в массовом забеге в Уфе

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Сегодня, четвертого июня, прошел старт Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Уфа присоединилась к 85 регионам России в самом масштабном спортивном событии в стране.

Фото: администрация Уфы

Как сообщает мэрия города, на уфимский старт вышли 2615 бегунов.

Они пробежали одну из дистанций – 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км, а также участвовали в различных активностях. Самому юному участнику не исполнилось и года, а самому старшему атлету – 78 лет.

Перед забегами спортсменов приветствовали 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр Рима​ Баталова и олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина.

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