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Общество

В Башкортостан на отдых приехали 149 детей из ДНР

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Юных гостей расположат в оздоровительных лагерях в Благовещенском, Гафурийском, Илишевском, Мелеузовском и Стерлибашевском районах.

Фото: Максим Забелин

Вчера, 31 мая, вечером поездом прибыли первые 149 детей из Донецка и Мариуполя.

Для детей подготовили специальную программу: образовательные, культурные, воспитательные и досуговые программы, мастер-классы и квесты и экскурсии.

Как ожидается, сегодня, первого июня, прибудут еще 150 гостей из Луганской народной республики. Всего за лето республика готовится принять 2000 человек, считая сопровождающих.

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