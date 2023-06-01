В Башкортостан на отдых приехали 149 детей из ДНР

Вчера, 31 мая, вечером поездом прибыли первые 149 детей из Донецка и Мариуполя.

Для детей подготовили специальную программу: образовательные, культурные, воспитательные и досуговые программы, мастер-классы и квесты и экскурсии.

Как ожидается, сегодня, первого июня, прибудут еще 150 гостей из Луганской народной республики. Всего за лето республика готовится принять 2000 человек, считая сопровождающих.