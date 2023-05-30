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Общество

В Башкортостане облегчат процедуру банкротства

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Депутаты Госдумы 30 мая на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о расширении доступности процедуры банкротства граждан.

Законопроектом предлагается расширить «коридор» размеров задолженности, попадание в который является одним из условий для начала процедуры внесудебного банкротства:

– минимальный размер задолженности сократится до 25 тыс. рублей;

– максимальный размер задолженности повысится до миллиона рублей;

– срок, по истечении которого гражданин сможет повторно инициировать внесудебное банкротство, сократится с 10 до пяти лет.

Пока что документ только получил одобрение, окончательно не утвержден.

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