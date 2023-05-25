Столица детства: как пройдет День защиты детей в Уфе

В 2023 году День защиты детей выпадает на четверг.

В этот день с 14.00 до 18.00 в «Арт-Квадрате» пройдет мероприятие «Уфа – столица детства!»: гостей ждут мастер-классы, игровые площадки, конкурс для детей «Юные таланты» и концертная программа.

На набережной реки Белой в 13.00 начнется «Семейный фестиваль», там же организуют различные активности. Праздник продлится до 20.00.

В Городском дворце культуры с 10.30 до 15.00 пройдет День детского здоровья. В программе – выступления и консультации врачей Школы здоровья Regina Doctor, сюрпризы и подарки.

В «Демском» парке с 11.00 до 14.00 пройдут молодежный фестиваль «Город ярких красок» и концерт «Счастливое детство», а также конкурсы, игры и соревнования.

В парке «Первомайский» с 11.00 до 14.00 можно будет посмотреть на выставку «Безопасное детство» (специализированная техника, оборудование, атрибутика), также будут концерты и различные активности.

В парке Равиля Бикбаева с 11.00 до 13.00 – мастер-классы, эстафеты, консультации и игровые программы.

В парке «Волна» с 11.00 до 14.00 – тоже мастер-классы, конкурсы, состязания, концерт «Пусть всегда будет солнце».

В Музее истории города Уфы (​Ленина, 72) откроется тематическая выставка.

В парке «Кашкадан» с 11.00 до 14.00 – показательное выступление по видам спорта (художественная гимнастика, акробатика, рок-н-ролл, акробатика на дорожке), мастер-классы, турнир по пляжному волейболу, квесты, анимационное шоу «Космическое приключение».

В парке имени Якутова с 12.00 до 14.00 – выставка малых архитектурных форм, катание на аттракционах и детской железной дороге для детей, мастер-классы, игровые шоу, концерт.

Дню защиты детей также посвящен фестиваль детского творчества «Планета Детства». Отборочные этапы пройдут 28 мая и четвертого июня, гала-концерт состоится девятого июня. Хедлайнером станет исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб.

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