В Башкортостане ограничат суррогатное материнство

Этот законопроект сейчас рассматривается на пленарном заседании парламента Башкортостана.

Документом предлагается закрепить право на получение услуг суррогатного материнства только за родителями, находящимися в зарегистрированном браке и не имеющими возможности вынашивать ребенка по медицинским показаниям. Для иностранцев суррогатное материнство запретят.

Это защитит права детей, предотвратит их попадание в однополые пары, вывоз за рубеж», – сообщил заместитель спикера парламента республики Рустам Ишмухаметов.