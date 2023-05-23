Парламент Башкортостана еще раз доработает закон о запрете пропаганды чайлдфри

Сегодня, 23 мая, парламент сообщил о том, что доработает законопроект о чайлдфри с учетом позиции религиозных конфессий.

Ранее документ дважды рассматривали в Государственной Думе и возвращали на доработку. В первый раз попросили конкретизировать понятия «добровольный отказ от рождения детей» и «идеология бездетности», чтобы их можно было применять на практике.

Разработка законопроекта началась в прошлом году. По мнению республиканского парламента, «идеология чайлдфри пришла к нам с Запада и получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. Она сводит смысл существования человека к удовлетворению личных потребностей. Идеи праздности и бездетности опаснее всего для незрелых детских умов, без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее. Это противоречит государственной политике нашей страны».

По словам спикера Константина Толкачева, парламент не намерен отказываться от попыток продвинуть этот закон:

«Концепция законопроекта получила большую поддержку в обществе и в депутатском корпусе. Семья, дети – это важнейшая ценность и опора современного российского государства и общества.

У демографической ямы далеко идущие экономические последствия, поэтому сохранение традиционной семьи имеет значение не только в нравственном, идеологическом ключе, но и в плане дальнейшего экономического развития страны. Разворот от чуждых нам западных ориентиров к традиционной российской самоидентичности требует от нас настороженности по отношению к информационным угрозам.

Незрелые детские умы в силу особенностей возраста легче поддаются деструктивному влиянию. Идея праздности и бездетности может показаться ребенку привлекательной и со временем перерасти в жизненную позицию. В отличие от взрослых, которые способны принимать взвешенные решения, ребенок может пойти по ложному пути под воздействием информационной обработки», – заявил он.