Мэр Уфы распорядился создать и поддерживать в состоянии готовности силы гражданской обороны

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о создании сил гражданской обороны. Документ опубликован на сайте мэрии.
mchs.gov.ru
Постановлением утверждается Положение о силах гражданской обороны Уфы и поддержании их в состоянии готовности. Этим займется руководство спасательных служб.
Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и самой защиты населения при ЧС или военных конфликтах.
Силы гражданской обороны – это:
1. Спасательные воинские формирования;
2. Подразделения противопожарной службы;
3. Аварийно-спасательные формирования и спасательные службы;
4. Создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования.
Задачи сил гражданской обороны:
– оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при различных ЧС;
– эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
– предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
– проведение различных работ в случае возникновения опасностей для населения;
– обнаружение и обозначение районов, подвергшихся какому-либо заражению;
– восстановление и поддержание порядка в пострадавших районах;
– срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб.
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