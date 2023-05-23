Мэр Уфы распорядился создать и поддерживать в состоянии готовности силы гражданской обороны

Постановлением утверждается Положение о силах гражданской обороны Уфы и поддержании их в состоянии готовности. Этим займется руководство спасательных служб.

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и самой защиты населения при ЧС или военных конфликтах.

Силы гражданской обороны – это:

1. Спасательные воинские формирования;

2. Подразделения противопожарной службы;

3. Аварийно-спасательные формирования и спасательные службы;

4. Создаваемые на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальные формирования.

Задачи сил гражданской обороны:

– оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при различных ЧС;

– эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

– предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;

– проведение различных работ в случае возникновения опасностей для населения;

– обнаружение и обозначение районов, подвергшихся какому-либо заражению;

– восстановление и поддержание порядка в пострадавших районах;

– срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб.