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«Последний школьный звонок» прозвенел для 15,5 тыс. уфимских выпускников

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Сегодня, 22 мая, единый день школьных выпускных в Башкортостане. В Уфе его отмечают 4,5 тыс. одиннадцатиклассников и 11 тыс. девятиклассников.

Фото: администрация Уфы

В 14.00 на нижней площадке конгресс-холла «Торатау» начался городской праздник для выпускников, учителей и родителей. В программе «Последнего школьного звонка» – исполнение гранд- вальса, выступление хора учителей уфимских школ.

В связи с праздником в городе введены ограничения: до 17.00 перекрыты участки улиц Заки Валиди (от Аксакова до Мажита Гафури) и Мажита Гафури (от Пятигорской до Пушкина).

Кроме того, сегодня в магазинах по всей республике не продается алкоголь. Запрет не распространяется на бары, рестораны и другие заведения общепита.

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