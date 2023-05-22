«Последний школьный звонок» прозвенел для 15,5 тыс. уфимских выпускников

В 14.00 на нижней площадке конгресс-холла «Торатау» начался городской праздник для выпускников, учителей и родителей. В программе «Последнего школьного звонка» – исполнение гранд- вальса, выступление хора учителей уфимских школ.

В связи с праздником в городе введены ограничения: до 17.00 перекрыты участки улиц Заки Валиди (от Аксакова до Мажита Гафури) и Мажита Гафури (от Пятигорской до Пушкина).

Кроме того, сегодня в магазинах по всей республике не продается алкоголь. Запрет не распространяется на бары, рестораны и другие заведения общепита.