В Башкортостане ожидаемая продолжительность жизни составила 73 года

По словам министра, в регионе в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни составила 73,01 года, что превысило значение показателя за 2021 год на 3,52 года.

Ожидаемая продолжительность жизни – это средняя продолжительность жизни в будущем. При вычислении предполагается, что показатели смертности в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

Показатель младенческой смертности по сравнению с уровнем 2021 года снизился на 22,2%.

За первый квартал 2023 года показатель общей смертности составил 11,9 на 1000 человек, что на 26,1% меньше, чем в прошлом квартале.

Кроме того, показатели смертности от болезней системы кровообращения и онкозаболеваний достигли значений ниже 2019 года.

В 2021-2022 годах было создано 142 объекта здравоохранения, отремонтировано 40 объектов, закуплено 5 593 единицы медицинского оборудования и 167 автомобилей.

В этом году запланировано создание еще 95 объектов, приобретение 4233 единиц медоборудования и 185 автомобилей.