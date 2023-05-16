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Сколько зарабатывает глава Минздрава Башкортостана Айрат Рахматуллин?

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Региональный Минздрав обнародовал сведения о доходах и имуществе своего руководства. Декларация опубликована на сайте ведомства.

vk.com/dr.arakhmatullin

За 2022 год министр здравоохранения Айрат Рахматуллин задекларировал 15,3 млн рублей, часть от этой суммы – доход от продажи имущества.

В собственности у главы Минздрава остается земельный участок площадью более двух тыс. кв. м, квартира на 89,1 «квадрата», а также автомобиль Mercedes-Benz.

В 2021 году он заработал 3,9 млн рублей, но тогда у него, помимо перечисленного выше имущества, была еще квартира на 57,8 кв. м в общей собственности с супругой.

Его первый заместитель Азат Рахматуллин заработал за 2022 год 2,56 млн рублей и владеет участком на 1,5 тыс. кв. м, жилым домом площадью 184,5 кв. м, квартирой на 74,7 «квадрата», и автомобилем Nissan X-Trail.

Также его первым заместителем является Гульнара Зиннурова, задекларировавшая 2,64 млн рублей дохода и собственность – два земельных участка площадью 1 и 1,75 тыс. кв. м, а также жилой дом на 72 «квадрата».

Годовые доходы других замминистра (суммы округлены):

Ирина Кононова – 1,99 млн рублей;

Динара Еникеева – 2,26 млн рублей;

Ольга Горбацевич – 2,1 млн рублей;

Татьяна Саубанова – 2,56 млн рублей.

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