В Башкортостане сотрудника ГИБДД арестовали за взятку

Следствие считает, что четвертого мая 2023 года обвиняемый помог своему знакомому жителю Учалинского района избежать уголовной ответственности за вождение без прав, которых тот ранее был лишен.

За это инспектор получил взятку в виде автомагнитолы стоимостью более 25 тыс. рублей для личного автомобиля.

После получения взятки обвиняемый был задержан оперативниками с поличным и признал вину в совершенном преступлении. Пока что мужчина отправлен судом под домашний арест.