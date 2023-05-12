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Общество

В Башкортостане доноры крови получат дополнительные выплаты

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Вопрос предоставления единовременной денежной выплаты донорам крови рассмотрели на заседании правительства республики.

Идея единоразовой выплаты постоянным донорам крови появилась уже давно: в прошлом году ее озвучил спикер парламента Константин Толкачев.

На заседании правительства министр здравоохранения Айрат Рахматуллин представил уже проект постановления.

Сумма при этом не уточнялась, но ранее речь шла о пяти тысячах рублей. Получить их смогут люди, сдавшие кровь в 101-й (или более) раз после 13 февраля 2023 года. Таких активных доноров в республике 154 человека.

По словам премьер-министра Андрея Назарова, «вопросы организации службы крови относятся к числу приоритетных направлений государственной политики в области здравоохранения».

За последние три года на финансовое обеспечение этой службы направлено более 1,8 млрд рублей. Количество доноров в республике растет, в 2022 году кровь или плазму сдали более 32 тысяч человек, что на 6,7% больше показателя 2021 года.

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