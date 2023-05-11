Сколько уфимцы готовы потратить и сколько хотели бы тратить на отпуск?

Планируя недельный отпуск, среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 46 тыс. рублей на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 157 тыс. рублей на человека. Почти каждый третий (30%) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

За год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода и Омска. Больше всего могут позволить себе потратить на отпуск жители Москвы – в среднем 55 тыс. рублей на одного человека за неделю. На втором месте – Красноярск (50 тыс. рублей), на третьем – Екатеринбург (48 тыс. рублей).

Жители Уфы заявили, что готовы потратить на неделю отпуска до 37 тыс. рублей на человека. При этом для идеального по меркам уфимцев отпуска нужно до 160 тыс. рублей на человека, что на 10 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.

31% опрошенных жителей Уфы ответили, что не готовы потратить на отпуск нисколько, так как денег нет.