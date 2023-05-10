Что нужно знать о военных сборах 2023 в Башкортостане

1. Документ уже вступил в силу, но в нем не указаны ни сроки проведения мероприятий, ни количество людей, которое планируют призвать.

2. Точно такие же указы выходят каждый год, то есть, по сути, ничего нового.

3. Цель сборов – в улучшении профессиональных навыков и знаний запасников. Они проводятся на полигонах и в воинских частях, никакого участия непосредственно в боевых действиях призванные принимать не будут.

4. Повестки на военные сборы приходят так же, как и обычные и могут дублироваться в электронном виде.

5. Кто состоит в запасе:

– те, кто уже отслужил в армии;

– выпускники военных образовательных учреждений, а также прошедшие альтернативную службу;

– освобожденные от армии по достижении 27 лет или по другим причинам;

– женщины, имеющие военно-учетную специальность;

– уклонисты;

– помимо запасников, призывают и тех, кто находится в резерве, то есть заключили контракт с Минобороны.

6. Вас не призовут, если:

– имеется бронь от мобилизации/призыва от предприятия. Также не призывают некоторых госслужащих, работников МЧС, Росгвардии, педагогов и так далее;

– вы являетесь многодетным отцом или матерью;

– вы – студент-очник (или заочник в период сессии или сдачи диплома);

– у вас есть непогашенная судимость;

– на запасников распространяются те же основания для отсрочки, что и на остальных призывников: например, некоторые проблемы со здоровьем или опекунство над несовершеннолетним;

– вы не подходите по возрасту. Ограничения зависят от категории, в которую зачислен военнообязанный: например, рядовых и сержантов призывают до 35 лет, а высшие чины – до 70 лет.

7. Военные сборы могут длиться месяц, два или три. Обычно они длятся не дольше двух месяцев, график подстраивается под военные учения армии России. Во время сборов призывнику по месту работы/учебы начисляют среднюю зарплату/стипендию – это обязанность работодателя или учебного заведения. Уволить или отчислить призванного в этот период не могут.