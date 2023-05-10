Что нужно знать о военных сборах 2023 в Башкортостане

Сегодня, 10 мая, президент Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на ежегодные военные сборы в 2023 году. Рассказываем о том, что это значит для населения Башкортостана.
Фото: Минобороны России
1. Документ уже вступил в силу, но в нем не указаны ни сроки проведения мероприятий, ни количество людей, которое планируют призвать.
2. Точно такие же указы выходят каждый год, то есть, по сути, ничего нового.
3. Цель сборов – в улучшении профессиональных навыков и знаний запасников. Они проводятся на полигонах и в воинских частях, никакого участия непосредственно в боевых действиях призванные принимать не будут.
4. Повестки на военные сборы приходят так же, как и обычные и могут дублироваться в электронном виде.
5. Кто состоит в запасе:
– те, кто уже отслужил в армии;
– выпускники военных образовательных учреждений, а также прошедшие альтернативную службу;
– освобожденные от армии по достижении 27 лет или по другим причинам;
– женщины, имеющие военно-учетную специальность;
– уклонисты;
– помимо запасников, призывают и тех, кто находится в резерве, то есть заключили контракт с Минобороны.
6. Вас не призовут, если:
– имеется бронь от мобилизации/призыва от предприятия. Также не призывают некоторых госслужащих, работников МЧС, Росгвардии, педагогов и так далее;
– вы являетесь многодетным отцом или матерью;
– вы – студент-очник (или заочник в период сессии или сдачи диплома);
– у вас есть непогашенная судимость;
– на запасников распространяются те же основания для отсрочки, что и на остальных призывников: например, некоторые проблемы со здоровьем или опекунство над несовершеннолетним;
– вы не подходите по возрасту. Ограничения зависят от категории, в которую зачислен военнообязанный: например, рядовых и сержантов призывают до 35 лет, а высшие чины – до 70 лет.
7. Военные сборы могут длиться месяц, два или три. Обычно они длятся не дольше двух месяцев, график подстраивается под военные учения армии России. Во время сборов призывнику по месту работы/учебы начисляют среднюю зарплату/стипендию – это обязанность работодателя или учебного заведения. Уволить или отчислить призванного в этот период не могут.
Комментарии (0)