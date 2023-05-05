Росприроднадзор отобрал львенка у уфимца, который пытался продать его в интернете

Некий уфимец предлагал купить у него львенка. Сотрудники Росприроднадзора связались с ним, преставившись покупателями, пришли к нему домой и обнаружили, что опасный хищник содержался в обычной квартире.

Никаких лицензий и разрешающих документов у хозяина, конечно, не было. Когда инспекторы рассказали ему, зачем пришли, мужчина отдал животное добровольно.

Львенка передали в зоолунопарк «Саванна» на передержку. Врачи ветклиники «Наш добрый доктор» уже провели осмотр и установили – это девочка. Запланированы контрольное рентгенологическое обследование и общий анализ крови.

Главный государственный экологический инспектор страны подчеркнула, что «Держать такое животное дома запрещено законом и, как минимум, самонадеянно. Пытаться продать его – просто не укладывается в рамки понимания и морали».