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Общество

Росприроднадзор отобрал львенка у уфимца, который пытался продать его в интернете

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в соцсетях рассказала о том, как ведомство заинтересовалось объявлением на одном из сайтов.

Фото: Светлана Радионова

Некий уфимец предлагал купить у него львенка. Сотрудники Росприроднадзора связались с ним, преставившись покупателями, пришли к нему домой и обнаружили, что опасный хищник содержался в обычной квартире.

Никаких лицензий и разрешающих документов у хозяина, конечно, не было. Когда инспекторы рассказали ему, зачем пришли, мужчина отдал животное добровольно.

Львенка передали в зоолунопарк «Саванна» на передержку. Врачи ветклиники «Наш добрый доктор» уже провели осмотр и установили – это девочка. Запланированы контрольное рентгенологическое обследование и общий анализ крови.

Главный государственный экологический инспектор страны подчеркнула, что «Держать такое животное дома запрещено законом и, как минимум, самонадеянно. Пытаться продать его – просто не укладывается в рамки понимания и морали».

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