Башкортостан назвали одним из главных регионов-доноров рабочей силы в России

В целом количество россиян, работающих за пределами своего родного региона, в 2022 году сократилось на 7,4% до 2,64 млн человек – это самый низкий показатель межрегиональной трудовой миграции с 2015 года.

Чаще всего уезжали на заработки жители Подмосковья (18,5% от всех занятых), Адыгеи (18%) и Ленинградской области (15,7%).

Среди покидающих свой регион ради заработков выше доля молодежи, в то время как люди старше 45 лет гораздо менее готовы к переездам. Чаще уезжают мужчины, чем женщины.

Башкортостан в рейтинге регионов-доноров рабочей силы занимает девятую строчку – 8,9% от всех занятых.

При этом по количеству трудовых мигрантов республика стоит на втором месте. В общей сложности на Московскую область (743,8 тыс. человек), Башкортостан (165,8 тыс. человек) и Ленобласть (160,2 тыс. человек) приходится 40,5% всех российских «трудовых кочевников» России.