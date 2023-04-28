Уфимцы назвали достойный, по их мнению, размер пенсии

Респондентам задавался вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?»

Достойная пенсия по мнению жителей Уфы по состоянию на апрель 2023 года в среднем составила 45 900 рублей.

Полгода назад эта сумма составила 44 800 рублей, в апреле прошлого года – 42 100 рублей.

Самые большие запросы, конечно, в Москве (51 300 рублей) и Санкт-Петербурге (48 700 рублей). Следом идут Тюмень (47 700), Владивосток и Екатеринбург (по 47 500 рублей), замыкает топ-5 Челябинск (47 400).

В среднем жители России считают достойной пенсию в 47 тыс. рублей.