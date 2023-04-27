Все старшеклассники Башкортостана будут проходить военные сборы в парке «Патриот»

Первый такой парк открылся под Уфой на территории бывшей военной части в селе Алкино-2 (Чишминский район), летом прошлого года там уже прошли сборы.

Как ожидается, в будущем построят еще три филиала парка в разных районах республики.

«В ближайшее время здесь завершится строительство нового корпуса столовой и жилых модулей для детей по федеральной программе Министерства просвещения России. Это позволит нам увеличить число курсантов до 300 человек в смену. В дальнейшем – создадим большое спортивное ядро и площадку для управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, мы планируем открыть филиалы парка "Патриот" в районах республики.

Наша задача, чтобы пятидневное обучение прошли все парни-старшеклассники Башкортостана. Считаю, что навыки, которые ребята получают на таких сборах, должны быть у каждого мужчины – умение оказать первую помощь и основы стрельбы, базовая физическая подготовка. И очень важно, что курсантам самим здесь нравится.

Договорились с Минобороны, что мы существенно расширим музей боевой техники, который есть в "Патриоте". Планируем сделать его одним из самых больших открытых музеев такого профиля в Приволжском федеральном округе», – написал Радий Хабиров.