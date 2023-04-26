Вице-мэр Уфы Аскат Хайруллин ушел в отставку, проработав 2 недели

Сегодня, 26 апреля, стало известно о том, что Хайруллин покидает должность по собственному желанию.

Ранее Хайруллин уже работал в мэрии на той же должности с 2018 года при Ульфате Мустафине, в 2020 году стал начальником управления транспорта и связи, с 2021 исполнял обязанности заместителя начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье"». Кто займет вакантную должность теперь – пока неизвестно.

У Хайруллина большой опыт работы в организациях, связанных со строительством: до прихода в мэрию он возглавлял генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (БНЗС), связанный со многими крупными проектами в Уфе – от строительства мечети «Ар-Рахим» до ремонта Башдрамтеатра и ипподрома «Акбузат».