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Вице-мэр Уфы Аскат Хайруллин ушел в отставку, проработав 2 недели

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Аскат Хайруллин был назначен на должность заместителя главы администрации Уфы по строительству и архитектуре 12 апреля.

glavarb.ru

Сегодня, 26 апреля, стало известно о том, что Хайруллин покидает должность по собственному желанию.

Ранее Хайруллин уже работал в мэрии на той же должности с 2018 года при Ульфате Мустафине, в 2020 году стал начальником управления транспорта и связи, с 2021 исполнял обязанности заместителя начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье"». Кто займет вакантную должность теперь – пока неизвестно.

У Хайруллина большой опыт работы в организациях, связанных со строительством: до прихода в мэрию он возглавлял генподрядный трест «Башкортостаннефтезаводстрой» (БНЗС), связанный со многими крупными проектами в Уфе – от строительства мечети «Ар-Рахим» до ремонта Башдрамтеатра и ипподрома «Акбузат».

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