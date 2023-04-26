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Общество

Радий Хабиров вручил государственные награды депутатам

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Сегодня, 26 апреля, в рамках пленарного заседания парламента состоялась церемония награждения депутатов.

Радий Хабиров и Раиль Асадуллин,
фото: парламент Башкортостана

Радий Хабиров и Юнир Кутлугужин,
фото: парламент Башкортостана

Председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Награду ему вручили «за многолетний добросовестный труд».

Медалью «За трудовую доблесть» награжден зампредседателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Юнир Кутлугужин.

Обычно такую медаль вручают за успехи в области науки, культуры, народного образования, воспитания и так далее.

Также Раиль Асадуллин и Юнир Кутлугужин награждены почетными грамотами Государственного собрания.

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