Радий Хабиров вручил государственные награды депутатам

Председатель Комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Награду ему вручили «за многолетний добросовестный труд».

Медалью «За трудовую доблесть» награжден зампредседателя Комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Юнир Кутлугужин.

Обычно такую медаль вручают за успехи в области науки, культуры, народного образования, воспитания и так далее.

Также Раиль Асадуллин и Юнир Кутлугужин награждены почетными грамотами Государственного собрания.