18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане следующие рабочие недели будут сокращенными

Поделиться:

Длинные выходные будут две недели подряд у жителей республики, работающих по стандартному графику.

Ближайшие выходные будут длинными, так как Праздник Весны и Труда выпадает на понедельник. То есть жители республики будут отдыхать с 29 апреля по первое мая включительно.

После этого будут стандартные рабочие дни со вторника, второго мая, до пятницы, пятого мая, включительно и снова длинные выходные с субботы, шестого мая, до вторника, девятого мая.

Таким образом, в мае будет 20 рабочих дней. В этом году в Госдуме предложили сделать период со второго по пятое мая выходными, но Комитета по труду и соцполитике эту идею не одобрил.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: