В Башкортостане следующие рабочие недели будут сокращенными

Ближайшие выходные будут длинными, так как Праздник Весны и Труда выпадает на понедельник. То есть жители республики будут отдыхать с 29 апреля по первое мая включительно.

После этого будут стандартные рабочие дни со вторника, второго мая, до пятницы, пятого мая, включительно и снова длинные выходные с субботы, шестого мая, до вторника, девятого мая.

Таким образом, в мае будет 20 рабочих дней. В этом году в Госдуме предложили сделать период со второго по пятое мая выходными, но Комитета по труду и соцполитике эту идею не одобрил.