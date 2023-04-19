В Башкортостане создан Совет по вопросам повышения качества жизни

Новый институт образован для «внедрения в Башкортостане регионального социального стандарта и повышения удовлетворенности жителей республики качеством социальных услуг», а также улучшения государственной политики в этой сфере.

Он будет рассматривать вопросы в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения, при этом будет подконтролен Радию Хабирову.

Совет сможет запрашивать необходимые материалы от госорганов и должностных лиц, приглашать последних на совещания наряду с представителями общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций, привлекать к своей деятельности ученых и экспертов, пользоваться банками данных госорганов, образовывать рабочие группы.

В состав Совета вошли 34 человека, в том числе сам Радий Хабиров (председатель), руководитель его администрации Максим Забелин (зампредседателя), министр финансов Лира Игтисамова (зампредседателя), и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова, начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, министр здравоохранения Айрат Рахматуллин и министр образования Айбулат Хажин.