Размещение на автомобилях портретов в рамках акции «Бессмертный полк» не будет считаться нарушением

Тем не менее, акция состоится, но в других форматах: в частности, можно разместить на автомобилях портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и тружеников тыла.

Также допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.

МВД России подчеркивает, что размещение участниками акции фотографий и другой информации о героях на автомобилях не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности.

При этом изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.

Такие правила будут действовать в течение нескольких дней до и после праздника девятого мая.