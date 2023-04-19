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Размещение на автомобилях портретов в рамках акции «Бессмертный полк» не будет считаться нарушением

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В 2023 году акция «Бессмертный полк» могла собрать в Уфе порядка 170 тыс. участников, однако вчера, 18 апреля, стало известно, что традиционное шествие отменено из соображений безопасности.

vk.com/ufa

Тем не менее, акция состоится, но в других форматах: в частности, можно разместить на автомобилях портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и тружеников тыла.

Также допускается размещение фото орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле.

МВД России подчеркивает, что размещение участниками акции фотографий и другой информации о героях на автомобилях не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности.

При этом изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. Рекомендуется размещать их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.

Такие правила будут действовать в течение нескольких дней до и после праздника девятого мая.

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