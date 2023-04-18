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Общество

Шествие «Бессмертного полка» в Уфе отменено

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«Бессмертный полк» ежегодно собирает сотни тысяч уфимцев, желающих пройти по маршруту с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом году ожидали порядка 170 тыс. участников.

vk.com/ufa

Изначально планировалось, что в этом году маршрут «Бессмертного полка» в Уфе будет даже увеличен, так как из-за большого количества шествующих людям тяжело расходиться с улицы Кольской.

Однако сегодня, 18 апреля, организаторы акции объявили, что традиционного очного шествия в 2023 году не будет из соображений безопасности. После этого отмену шествия подтвердили в администрации Уфы.

При этом само мероприятие все равно пройдет в нескольких форматах: организаторы предлагают размещать портреты ветеранов на автомобилях, одежде, бейджиках или аватарках в соцсетях.

Поделиться рассказом о героях своей семьи можно будет в соцсетях с хэштегом  #нашБессмертныйполк.

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