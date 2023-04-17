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Общество

В Башкортостане началась сокращенная рабочая неделя

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Текущая неделя завершится праздничным выходным днем. Это единственный внеплановый выходной в апреле 2023 года.

В эту пятницу, 21 апреля, мусульмане празднуют один из главных исламских праздников – Ураза-байрам. Соответственно, отдыхать жители республики будут 21-23 апреля включительно.

Продолжительность рабочего дня в четверг, 20 апреля, сокращается на один час. Нерабочий праздничный день Ураза-байрам в число календарных дней отпуска (как основного, так и дополнительного) не включается.

А уже через одну рабочую неделю начнутся майские праздники: с 29 апреля по первое мая тоже будут длинные выходные.

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