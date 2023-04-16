Радий Хабиров, Андрей Назаров и Ратмир Мавлиев поздравили православных христиан Башкортостана с Пасхой

Сегодня, 17 апреля, православные республики отмечают древнейший и самый важный христианский праздник – Пасху. В этот день принято посещать богослужения, есть куличи и пасхальные яйца.
vk.com/radiyhabirov
Глава Башкортостана Радий Хабиров:
«Светлое Христово Воскресение отмечают сегодня православные. Это праздник, который символизирует победу жизни, добра и света.
Единство народов, на протяжении веков живущих на одной земле, исповедующих разные религии, дружба и взаимное уважение всегда были и остаются главным богатством Башкортостана и России.
Поздравляю всех наших православных братьев – тех, кто встречает этот день дома, и тех, кто сейчас защищает наше Отечество. Отдельно хочу сказать спасибо священнослужителям, которые находятся на передовой и поддерживают дух наших бойцов. С праздником Пасхи! Мира и добра!»
vk.com/agnazarov
Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров:
«Поздравляю верующих многонационального Башкортостана со Светлым Христовым Воскресением!
Этот великий праздник наполняет наши сердца радостью и добротой, утверждает в обществе вечные ценности: любовь и согласие, милосердие и заботу о ближнем.
В разных уголках республики проходят праздничные богослужения. Любой православный человек, приходящий в храм в этот светлый день, чувствует особую радость, подъем и прояснение. Пасхальная служба - не просто красивое и торжественное действо, этот момент становится отправной точкой для положительных изменений, переосмысления своего пути.
Пусть праздник Пасхи вдохновит всех верующих на новые благие поступки, принесет в каждый дом гармонию и благополучие. Христос Воскресе!»
vk.com/ratmir.mavliev
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев:
«С праздником – Святой Пасхой! Пусть Светлое Христово Воскресение вдохновит нас только на добрые дела и придаст силы для новых достижений! Крепкого всем здоровья и благополучия!»
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