Радий Хабиров, Андрей Назаров и Ратмир Мавлиев поздравили православных христиан Башкортостана с Пасхой

Глава Башкортостана Радий Хабиров:

«Светлое Христово Воскресение отмечают сегодня православные. Это праздник, который символизирует победу жизни, добра и света.

Единство народов, на протяжении веков живущих на одной земле, исповедующих разные религии, дружба и взаимное уважение всегда были и остаются главным богатством Башкортостана и России.

Поздравляю всех наших православных братьев – тех, кто встречает этот день дома, и тех, кто сейчас защищает наше Отечество. Отдельно хочу сказать спасибо священнослужителям, которые находятся на передовой и поддерживают дух наших бойцов. С праздником Пасхи! Мира и добра!»