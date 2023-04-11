Названы самые высокооплачиваемые вакансии апреля 2023 года в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Руководитель проекта в «Перфобур» (радиальное бурение скважин). Предлагаемая зарплата – от 130 тыс. рублей в месяц.

2. Программист «1С» в ГК «Жилстройинвест» (строительство жилых домов). Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

3. Специалист по автокредитованию в «Кредит Европа Банк» (розничный банк). Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.

4. Менеджер по продажам в «ДМФ» (поставка мебельной фурнитуры). Предлагаемая зарплата – от 65 тыс. рублей в месяц.

5. Менеджер отдела снабжения в «Реформу» (фабрика мебели). Предлагаемая зарплата – 60-70 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 70-90 тыс. рублей в месяц (травматолог-ортопед/хирург/врач ЛФК), в Казани – 150-200 тыс. рублей в месяц (сервисный инженер по техническому обслуживанию и ремонту станков с ЧПУ), в Москве – от 300 тыс. рублей в месяц (Senior Java разработчик).