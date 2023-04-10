На следующей неделе жителей Башкортостана ждут длинные выходные

21 апреля мусульмане празднуют один из главных исламских праздников – Ураза-байрам.

В этом году он приходится на пятницу, соответственно в четвертую неделю месяца жители Башкортостана будут отдыхать 21-23 апреля включительно.

Продолжительность рабочего дня в четверг, 20 апреля, сокращается на один час. Нерабочий праздничный день Ураза-байрам в число календарных дней отпуска (как основного, так и дополнительного) не включается.

Энто единственный внеплановый выходной в апреле 2023 года, но уже через одну рабочую неделю после него начнутся майские выходные.