На следующей неделе жителей Башкортостана ждут длинные выходные

Сокращенная рабочая неделя и праздничный выходной день: когда жители республики будут отдыхать в апреле.
21 апреля мусульмане празднуют один из главных исламских праздников – Ураза-байрам.
В этом году он приходится на пятницу, соответственно в четвертую неделю месяца жители Башкортостана будут отдыхать 21-23 апреля включительно.
Продолжительность рабочего дня в четверг, 20 апреля, сокращается на один час. Нерабочий праздничный день Ураза-байрам в число календарных дней отпуска (как основного, так и дополнительного) не включается.
Энто единственный внеплановый выходной в апреле 2023 года, но уже через одну рабочую неделю после него начнутся майские выходные.
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