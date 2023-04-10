В Башкортостане снижается заболеваемость Covid-19 и ОРВИ

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусом.

За последние семь дней количество выявленных случаев заболевания составило 745, что на 19% меньше, чем на прошлой неделе. В инфекционных госпиталях свободен 21% коечного фонда.

Для сравнения, в конце марта фиксировалось порядка 140 новых случаев заболевания Covid-19 ежедневно.

Что касается ОРВИ, то с начала нынешнего эпидемического сезона зарегистрировано более 900 тыс. случаев заболевания, показатель на сегодняшний день составляет 50 на 10 тыс. населения – это на 13% меньше, чем было неделей ранее.