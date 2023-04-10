В Башкортостане снижается заболеваемость Covid-19 и ОРВИ

Данные по ситуации с распространением вирусных инфекций в Башкортостане на 10 апреля 2023 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания коронавирусом.
За последние семь дней количество выявленных случаев заболевания составило 745, что на 19% меньше, чем на прошлой неделе. В инфекционных госпиталях свободен 21% коечного фонда.
Для сравнения, в конце марта фиксировалось порядка 140 новых случаев заболевания Covid-19 ежедневно.
Что касается ОРВИ, то с начала нынешнего эпидемического сезона зарегистрировано более 900 тыс. случаев заболевания, показатель на сегодняшний день составляет 50 на 10 тыс. населения – это на 13% меньше, чем было неделей ранее.
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