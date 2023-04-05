Уфимцы рассказали о том, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Респондентам задавался вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

По состоянию на март 2023 года среднестатистическому россиянину для счастья нужно было 195 тыс. рублей в месяц. Под новый год запросы были выше – 205 тыс. рублей.

Запросы мужчин превышают женские почти на 30% (220 и 170 тыс. рублей соответственно). Молодежи до 24 лет денег нужно меньше, чем россиянам старше 35 лет: 130 и 225 тыс. рублей в месяц.

Уфа делит восьмую строчку с Набережными Челнами, Воронежем и Томском: жителям столицы Башкортостана для счастья хватило бы и 190 тыс. рублей в месяц. В октябре прошлого года зарплата мечты оценивалась в 185 тыс. рублей.

Выше всего, конечно, запросы в Москве (260 тыс. рублей в месяц) и Санкт-Петербурге (230 тыс. рублей), следом идет Владивосток (220 тыс. рублей).