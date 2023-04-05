В Уфе игрок «Металлурга» осужден за покупку военного билета

Следствие считает, что в период с января по август 2019 года обвиняемый договорился со своим знакомым передать деньги должностному лицу военного комиссариата для получения военного билета без прохождения службы.

Кошелев перевел 40 тыс. рублей на банковский счет посредника, однако тот в дальнейшем деньги сотруднику военного комиссариата не передавал. В результате с 2019 по 2022 год обвиняемый уклонялся от прохождения военной службы.

Кроме того, в 2019 году Кошелев обратился к знакомому для решения вопроса о получении диплома о высшем образовании без прохождения вступительных экзаменов. Обвиняемый перечислил ему 270 тыс. рублей для дальнейшей передачи директору института нефтегазового бизнеса.

Далее он был зачислен на первый курс заочного отделения и покупал через знакомого экзамены. Общая сумма взятки составила более 717 тыс. рублей.

Суд признал хоккеиста виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30 (покушение на преступление), частью третьей статьи 291 (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий), пунктом «б» части четыре статьи 291 (в крупном размере) УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей.