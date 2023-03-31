В Башкортостане повестки будут рассылать в электронном виде

Представитель Генштаба Владимир Цимлянский сообщил о том, что в этом году повестки впервые будут рассылаться в электронном виде.

Для этого Минобороны РФ уже сформировало электронную базу призывников для работы призывных комиссий. Бумажные повестки продолжат рассылать в обычном режиме.

Также Цимлянский заверил, что срочников не будут отправлять на Донбасс и второй волны мобилизации не планируется, нынешнего состава мобилизованных и контрактников для целей Минобороны достаточно.