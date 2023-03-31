В Башкортостане повестки будут рассылать в электронном виде

Первого апреля стартует весенний призыв на срочную военную службу, он продлится до 15 июля. В Генштабе РФ рассказали о нововведениях в этом году.
Фото: Минобороны России
Представитель Генштаба Владимир Цимлянский сообщил о том, что в этом году повестки впервые будут рассылаться в электронном виде.
Для этого Минобороны РФ уже сформировало электронную базу призывников для работы призывных комиссий. Бумажные повестки продолжат рассылать в обычном режиме.
Также Цимлянский заверил, что срочников не будут отправлять на Донбасс и второй волны мобилизации не планируется, нынешнего состава мобилизованных и контрактников для целей Минобороны достаточно.
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