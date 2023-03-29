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Общество

«Как в СССР»: парламент Башкортостана 29 марта примет закон о патриотическом воспитании

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Заместитель спикера парламента республики Рустам Ишмухаметов, общаясь с журналистами, подтвердил, что сегодня на 52-м заседании Госсобрания будет принят закон, касающийся воспитания молодежи.

Фото: «Движение Первых»

Как ожидается, на заседании двенадцать проектов республиканских законов будут рассмотрены впервые. Девять рекомендованы к принятию во втором и третьем чтениях.

Один из этих законопроектов нацелен на возрождение системы патриотического воспитания: он формулирует основные понятия, цели и задачи патриотического воспитания, определяет организаторов, основные направления и формы деятельности, полномочия органов власти в данной сфере и так далее.

Финансироваться система патриотического воспитания будет за счет средств бюджета республики, местных бюджетов и поступлений из иных источников.

«Работа по возрождению системы патриотического воспитания должна быть комплексной, заточенной на формирование национальной идеи, способной консолидировать, сплотить общество, как это было в эпоху СССР. Тут, кстати, мы опережаем федеральное законодательство, поскольку аналогичного федерального закона до сих пор нет», – сообщил Ишмухаметов.

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