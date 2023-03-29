Радий Хабиров: «Я ясно понимаю, что люди ждут от нас большего»

«Для себя я выделил важный показатель качества нашей социальной политики – это ожидаемая продолжительность жизни.

Ничто так ярко не отражает самочувствие людей, общественные настроения, уровень жизни, как этот показатель.

Ожидаемая продолжительность жизни у нас выросла до 73 лет, за последние три года мы с 50-го места в стране поднялись на 23-е, а в ПФО – с 11-го на третье. Республика впервые сумела сделать рывок сразу на 3,5 года. Это важный результат нашей совместной работы – борьбы с потерями в ДТП и пожарах, с суррогатным алкоголем, самоубийствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом я ясно понимаю, что люди, конечно, ждут от нас большего и нужна дальнейшая комплексная работа по всем направлениям, которые определяют уровень жизни в республике.

В частности, по здравоохранению. Сегодня мы с гордостью говорим о том, что таких темпов строительства медицинских учреждений еще не было. Идет проектирование строительства 16 крупных объектов, в том числе хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра, Республиканского центра детской онкологии и гематологии, десяти других поликлиник и других объектов.

Второе – комфортная среда. Башкортостан преображается, многие парки и улицы становятся центрами притяжения. Только в прошлом году мы благоустроили 138 общественных территорий, реализовали восемь проектов-победителей федерального конкурса на создание комфортной городской среды», – сказал Радий Хабиров.