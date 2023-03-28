18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены

Поделиться:

Минтранс республики напоминает о том, что скоро начнут действовать специальные тарифы на проезд в пригородных поездах.

Фото: Минтранс Башкортостана

С первого апреля по 31 октября 2023 года Минтрансом республики предоставляется региональная льгота. Билеты на проезд в электричке будут продаваться за полцены для следующих категорий жителей:

– пенсионеры по возрасту;

– ветераны труда, имеющие удостоверение ветерана труда РФ или республики и пенсионное удостоверение;

– проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по девятое мая 1945 года;

– репрессированные или пострадавшие в период политических репрессий;

– ветераны труда, имеющие вкладыш о праве на льготы и пенсионное удостоверение, выданный по 31 декабря 2004 года;

– ветераны военной службы, имеющие удостоверение ветерана военной службы и пенсионное удостоверение.

Кроме того, до 15 июня такую же скидку получают школьники старше семи лет и учащиеся и студенты очной формы обучения образовательных организаций общего и профессионального образования.

Чтобы оформить проездной билет, нужно представить следующие документы:

– удостоверение личности (паспорт);

– документа, удостоверяющего льготный статус гражданина.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: