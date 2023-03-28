В Башкортостане пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены

Минтранс республики напоминает о том, что скоро начнут действовать специальные тарифы на проезд в пригородных поездах.
Фото: Минтранс Башкортостана
С первого апреля по 31 октября 2023 года Минтрансом республики предоставляется региональная льгота. Билеты на проезд в электричке будут продаваться за полцены для следующих категорий жителей:
– пенсионеры по возрасту;
– ветераны труда, имеющие удостоверение ветерана труда РФ или республики и пенсионное удостоверение;
– проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по девятое мая 1945 года;
– репрессированные или пострадавшие в период политических репрессий;
– ветераны труда, имеющие вкладыш о праве на льготы и пенсионное удостоверение, выданный по 31 декабря 2004 года;
– ветераны военной службы, имеющие удостоверение ветерана военной службы и пенсионное удостоверение.
Кроме того, до 15 июня такую же скидку получают школьники старше семи лет и учащиеся и студенты очной формы обучения образовательных организаций общего и профессионального образования.
Чтобы оформить проездной билет, нужно представить следующие документы:
– удостоверение личности (паспорт);
– документа, удостоверяющего льготный статус гражданина.
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