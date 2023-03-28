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В Уфе бывший генеральный директор АО «Башкоммунэнерго» пойдет под суд за растрату

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Следственный отдел по Советскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении руководства предприятия «Башкоммунэнерго», занимающегося проектированием строительства и реконструкции тепловых сетей и других работ в сфере ЖКХ.

Следствие считает, что бывший генеральный директор АО «Башкоммунэнерго» в 2018 году, получив из бюджета республики субсидию в 72 млн рублей, решил подзаработать, купив и перепродав оборудование для изготовления дорожного реагента.

Обвиняемый заключил сделку на поставку АО этого оборудования на сумму более 17 млн рублей и еще до получения товара заключил договор поставки его по уже по повышенной цене третьей коммерческой организации.

Чтобы скрыть эту схему, мужчина дал подчиненным указание оформить необходимые документы о якобы фактической поставке оборудования в адрес предприятия и о его отправке получателю.

Когда деньги поступили на счет поставщика, они вдруг испарились, никакого оборудования так и не поставили.

В итоге по вине руководителя компании бюджету республики был причинен ущерб на общую сумму более 17 млн рублей.

Обвиняемый вину не признает, ему грозит ответственность по статьям «нецелевое расходование денежных средств» и «растрата». Дело направлено в суд.

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