В Уфе открылись пункты приема на контрактную службу

Администрация Уфы сообщает об открытии первых в городе мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ.
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Первые такие пункты открылись вчера, 27 марта, в ТРК «Ультра» (Бакалинская, 27) и возле ТК «Центральный» (Цюрупы, 97, к. 4, южная парковка).
В них сотрудники военных комиссариатов и волонтеры рассказывают о порядке поступления, условиях набора, необходимых документах, денежных выплатах, социальных гарантиях, льготах, раздают буклеты.
Скоро такие мобильные пункты появятся в других городах и райцентрах республики.
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