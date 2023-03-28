В Уфе открылись пункты приема на контрактную службу

Первые такие пункты открылись вчера, 27 марта, в ТРК «Ультра» (Бакалинская, 27) и возле ТК «Центральный» (Цюрупы, 97, к. 4, южная парковка).

В них сотрудники военных комиссариатов и волонтеры рассказывают о порядке поступления, условиях набора, необходимых документах, денежных выплатах, социальных гарантиях, льготах, раздают буклеты.

Скоро такие мобильные пункты появятся в других городах и райцентрах республики.