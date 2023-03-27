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Общество

В Башкортостане суд смягчил приговор виновнику ДТП с шестью погибшими

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В июле прошлого года микроавтобус, двигавшийся по маршруту Уфа – Языково, на 1412-м километре дороги М-5 «Урал» врезался в «КамАЗ» дорожной службы, в результате чего погибли шесть человек и один получил тяжелые травмы.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Кроме того, стало известно, что в автобусе находились 24 пассажира при максимальной вместимости до 19. Не все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

В отношении водителя автобуса были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более лиц, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В январе текущего года 28-летний водитель автобуса был приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запрещено работать водителем в течение трех лет.

Сегодня, 27 марта, стало известно, что Верховный суд рассмотрел апелляцию на приговор и сократил срок лишения свободы с до трех лет в колонии-поселении.

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