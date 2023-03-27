В Башкортостане заболеваемость коронавирусом снизилась на 21% за неделю

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания коронавирусом.

«По коронавирусу мы фиксируем снижение заболеваемости. Коэффициент распространения по республике составляет 0,9, по РФ – 1,1.

За последние семь дней количество выявленных новых случаев заболевания Covid-19 составило 1084 – это на 21% меньше, чем в предыдущую неделю.

В инфекционных госпиталях задействованы 330 коек, 24% из них свободны», – сказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Для сравнения, 10 марта суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 195; в конце февраля, когда еще наблюдался подъем заболеваемости, – более 290.