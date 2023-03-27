В Башкортостане заболеваемость коронавирусом снизилась на 21% за неделю

Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 27 марта 2023 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания коронавирусом.
«По коронавирусу мы фиксируем снижение заболеваемости. Коэффициент распространения по республике составляет 0,9, по РФ – 1,1.
За последние семь дней количество выявленных новых случаев заболевания Covid-19 составило 1084 – это на 21% меньше, чем в предыдущую неделю.
В инфекционных госпиталях задействованы 330 коек, 24% из них свободны», – сказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Для сравнения, 10 марта суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 195; в конце февраля, когда еще наблюдался подъем заболеваемости, – более 290.
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