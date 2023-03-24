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Общество

Карантин по кори введен в уфимской больнице

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В Башкортостане ухудшается ситуация по заболеваемости корью. Это очень заразная острая вирусная инфекция, если человек не болел или не был привит, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

Ограничения введены в уфимской больнице скорой помощи №22: до шестого апреля она будет принимать только пациентов, привитых от кори или переболевших.

Ранее министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заверил, что современная система здравоохранения готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится.

На тот момент в республике было зафиксировано пять случаев заболевания. С начала 2023 года такие случаи регистрировались в 12 субъектах страны. Специфических лекарственных средств для лечения на сегодняшний день нет, единственный эффективный способ обезопаситься от болезни – вакцинация.

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