В Башкортостане усилят меры по вакцинации школьников и мужчин призывного возраста

Так как призывники особенно уязвимы к инфекционным заболеваниям, комиссия поручила Минздраву «обеспечить проведение подчищающей иммунизации непривитых лиц призывного возраста, обратив особое внимание на юношей в возрасте 15-27 лет, в том числе учащихся 9-11 классов, профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений и неорганизованных лиц данной возрастной группы в срок до начала весенней призывной компании».

Работу иммунологических комиссий поручено организовать и завершить до первого апреля 2023 года, до третьего апреля нужно будет определить необходимый объем вакцины «против актуальных инфекций», а также обеспечить закуп препаратов против ветряной оспы, пневмококковой, менингококковой и коронавирусной инфекций до начала весенней и осенней призывных компаний.

Минобру поручено организовать информационно-разъяснительную работу с будущими призывниками касательно вакцинации в учебных заведениях.