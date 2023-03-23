Жителей Башкортостана в апреле ждут длинные выходные

21 апреля жители республики будут праздновать Ураза-байрам – завершение поста и один из двух главных дней исламского календаря.

Этот день будет праздничным выходным, в 2023 году он приходится на пятницу – следовательно, жителей Башкортостана ждут длинные выходные 21-23 апреля включительно.

Следующая за ними рабочая неделя будет полноценной, а затем опять начнутся длинные выходные с 29 апреля по первое мая.