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Общество

Жителей Башкортостана в апреле ждут длинные выходные

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С сегодняшнего дня, 23 марта, у мусульман начался пост, который продлится вплоть до 20 апреля.

21 апреля жители республики будут праздновать Ураза-байрам – завершение поста и один из двух главных дней исламского календаря.

Этот день будет праздничным выходным, в 2023 году он приходится на пятницу – следовательно, жителей Башкортостана ждут длинные выходные 21-23 апреля включительно.

Следующая за ними рабочая неделя будет полноценной, а затем опять начнутся  длинные выходные с 29 апреля по первое мая.

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