Мэр Уфы Ратмир Мавлиев стал секретарем отделения партии «Единая Россия»

Один из главных вопросов, стоявших на повестке, – выборы секретаря отделения партии.

Всего было три кандидата на эту должность: мэр Уфы Ратмир Мавлиев, гендиректор ООО «Алид-Инжиниринг» Артем Лосянский и замначальника отдела Республиканского центра «Семья» Ирина Сухарева.

По результатам тайного голосования должность получил 33-летний Ратмир Мавлиев.

«Быть избранным Секретарем местного отделения партии "Единая Россия" Уфы – для меня большая честь и доверие.

Перед городом, партией стоят большие задачи. Это и подготовка к 450-летию, возведение объектов инфраструктуры, жилищно-коммунальные вопросы. Много задач. И много ответственности.

Мы продолжим реализацию всех партийных проектов, поддержку наших ребят на Донбассе, их семей. Усилим волонтерское направление. В приоритете – реальные дела.

Уверен, совместными усилиями мы сможем реализовать все планы. Осуществить все задуманное. Мы – единая команда. И наша цель – всестороннее преображение Уфы», – прокомментировал назначение Мавлиев.