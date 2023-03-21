В Башкортостане прокуратура добилась отмены оправдательного приговора полицейскому

Следствие считает, что в декабре 2021 года мужчина, являясь сотрудником полиции, в служебной форме пришел в квартиру жительницы Стерлитамака и избил ее, требуя забрать заявление о привлечении его знакомой к уголовной ответственности.

Кроме того, в марте 2022 года обвиняемый на улице нашел чужую банковскую карту, с которой накупил различных товаров, потратив почти 10 тыс. рублей.

Стерлитамакский городской суд признал его виновным по статье «кража» и приговорил к штрафу в 200 тыс. рублей, но оправдал по статье о превышении должностных полномочий. Мужчина был уволен из органов полиции по компрометирующим основаниям.

Прокуратура с решением не согласилась и добилась отмены оправдательного приговора через Верховный суд. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.