18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Жители Башкортостана продолжают массово жаловаться на плохую уборку снега

Поделиться:

Начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент».

В период с шестого по 12 марта 2023 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы, связанные с дорогами (1184 обращения, -764 за неделю).

В этой сфере количество обращений по теме уборки снега на дорогах резко сократилось (261, -895), но жалоб по-прежнему очень много. Увеличилось количество жалоб на ямы и выбоины на дорогах (96, +54) и вопросов касательно строительства дорог (78, +55).

Львиная доля обращений по теме ремонта дорог приходится на Уфу.

На втором месте – вопросы в сфере благоустройства (789, -720). Здесь также много жалоб на плохую уборку снега, только уже во дворах.

И замыкает тройку самых популярных запросов тема ЖКХ (655, -297).

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: