Жители Башкортостана продолжают массово жаловаться на плохую уборку снега

В период с шестого по 12 марта 2023 года по частоте обращений на первое место вышли вопросы, связанные с дорогами (1184 обращения, -764 за неделю).

В этой сфере количество обращений по теме уборки снега на дорогах резко сократилось (261, -895), но жалоб по-прежнему очень много. Увеличилось количество жалоб на ямы и выбоины на дорогах (96, +54) и вопросов касательно строительства дорог (78, +55).

Львиная доля обращений по теме ремонта дорог приходится на Уфу.

На втором месте – вопросы в сфере благоустройства (789, -720). Здесь также много жалоб на плохую уборку снега, только уже во дворах.

И замыкает тройку самых популярных запросов тема ЖКХ (655, -297).