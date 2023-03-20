Парламент Башкортостана хочет изменить статью УИК о привлечении заключенных к труду

В 103 статье УИК говорится о привлечении к труду осужденных к лишению свободы: каждый заключенный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений.

Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и в других организациях.

Законопроект, предлагаемый депутатами Башкортостана, дополняет статью положением, согласно которому ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей относится к числу злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания.