Парламент Башкортостана хочет изменить статью УИК о привлечении заключенных к труду

Депутаты республиканского Госсобрания планируют внести в Госдуму поправки в статью 103 Уголовного-исполнительного кодекса РФ.
В 103 статье УИК говорится о привлечении к труду осужденных к лишению свободы: каждый заключенный обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений.
Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой адаптации осужденных и производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы и в других организациях.
Законопроект, предлагаемый депутатами Башкортостана, дополняет статью положением, согласно которому ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей относится к числу злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания.
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