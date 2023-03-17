Глава Минздрава Башкортостана: «Система здравоохранения готова к обострению ситуации с корью»

«В Башкортостане зарегистрировано пять случаев кори. Все пациенты госпитализированы, находятся в состоянии средней тяжести. Отмечу, что все заболевшие не были вакцинированы.

Современная система здравоохранения готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится», – написал Айрат Рахматуллин в соцсетях.

Корь – это очень заразная острая вирусная инфекция, если человек не болел или не был привит, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

Специфических лекарственных средств для лечения на сегодняшний день нет, единственный эффективный способ обезопаситься от болезни – вакцинация.

В плановом порядке она проводится здоровым детям двукратно: в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Взрослые от 18 до 35 лет, не привитые ранее и не переболевшие корью, прививаются двукратно с интервалом не менее трех месяцев. Те, кто находился в очаге инфекции и не был привит, подлежат иммунизации однократно по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.