18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Глава Минздрава Башкортостана: «Система здравоохранения готова к обострению ситуации с корью»

Поделиться:

За последнее время СМИ сообщили о нескольких завезенных случаях заболевания корью в Башкортостане. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Памятка по кори от Роспотребнадзора

«В Башкортостане зарегистрировано пять случаев кори. Все пациенты госпитализированы, находятся в состоянии средней тяжести. Отмечу, что все заболевшие не были вакцинированы.

Современная система здравоохранения готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится», – написал Айрат Рахматуллин в соцсетях.

Корь – это очень заразная острая вирусная инфекция, если человек не болел или не был привит, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

Специфических лекарственных средств для лечения на сегодняшний день нет, единственный эффективный способ обезопаситься от болезни – вакцинация.

В плановом порядке она проводится здоровым детям двукратно: в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Взрослые от 18 до 35 лет, не привитые ранее и не переболевшие корью, прививаются двукратно с интервалом не менее трех месяцев. Те, кто находился в очаге инфекции и не был привит, подлежат иммунизации однократно по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: