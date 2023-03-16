В Башкортостане 18 человек задекларировали доход более 1 млрд рублей

Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на УФНС по республике. Подавляющее большинство деклараций подано на сумму дохода менее одного миллиона рублей (428 тыс. деклараций – 88% от общего числа).

56 тыс. налогоплательщиков задекларировали доход от одного до 10 млн рублей за год.

18 человек задекларировали более миллиарда рублей. Больше всех за прошлый год официально заработал некий гражданин, чье участие в деятельности иностранной кампании принесло ему 7,86 млрд рублей.