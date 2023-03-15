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Общество

В Башкортостане в полтора раза увеличилось количество погибших при пожарах

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Начальник пресс-службы Управления МЧС по республике Башкортостан Алик Шарафутдинов рассказал о непростой пожарной ситуации в регионе.

«Хочу отметить, что у нас традиционно в выходные дни увеличивается количество погибших при пожарах. Чаще всего это суббота, что связано с тем, что люди начинают отдыхать и упускают из вида какую-то мелкую деталь, на которую стоило обратить внимание.

С начала года произошло очень много пожаров, хоть и меньше, чем в прошлом году. Больше человек погибло: на этот период прошлого года у нас было 50 погибших, а сейчас уже 72. Можно сказать, что в среднем ежедневно один человек погибает.

Причины всегда одни и те же: в первую очередь это личная безответственность граждан. Неосторожное обращение с огнем, что-то связанное с электрикой или печным отоплением.

В квартирах люди погибают, когда не знают, как себя вести и что делать вообще. Например, если коридор задымлен, то туда выходить просто не надо, но, к сожалению, люди об этом не знают, думают, что пробегут на одном вдохе. Сделать это практически невозможно», – сказал Шарафутдинов.

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