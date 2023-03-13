Стало известно, когда в Башкортостане повысят призывной возраст

На сегодняшний день минимальный возраст призывника в республике составляет 18 лет, максимальный – 27 лет.

С 2024 года возрастной диапазон для призывников изменится на 19-30 лет. С 2025 года – 20-30 лет, с первого января 2026 года – 21-30 лет. Тем не менее, пойти служить можно будет и в 18 лет по собственному желанию.

В пояснительной записке говорится, что такое решение было принято «в целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования».

При этом школьников и студентов освободят от необходимости являться в военкомат для предоставления отсрочки от призыва по учебе, что позволит государству сэкономить более 639 млн рублей в год на медосмотрах.